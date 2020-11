Primăria Suceava a finalizat lucrările de reabilitare și modernizare a străzii Avântului din cartierul Burdujeni, precum și a locurilor de parcare, a trotuarelor și a acceselor în scările de bloc. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi care a subliniat că au fost amenajate 112 locuri de parcare. ”Nu ne oprim aici, continuăm atât timp cât vremea ne permite. Modernizarea Sucevei continuă în toate cartierele din municipiu. Următoarea parcare de reședință reabilitată și modernizată va fi cea de pe strada Amurgului de la bl. 101, unde se lucrează deja”, a declarat Lucian Harșovschi.

Date tehnice:

• bordură mare (20×25 cm) = 342,6 ml;

• bordură mică (10×15 cm) = 168,5 ml;

• suprafață asfaltată = 1250,4 mp:

* trotuare = 392,1 mp;

* accese la scările de bloc (bl. 31 și bl.34) = 43 ml;

* parcare = 780,9 mp.

• asfalt utilizat = 245 t;

• ridicare la cotă cămine = 18 buc;

• locuri de parcare = 112.