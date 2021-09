Primăria Suceava a încasat aproape 87.000 de lei din închirierea trotinetelor electrice. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi a precizat că din momentul în care a devenit funcțional serviciul Suceava EcoRide de închiriere a trotinetelor electrice, suma încasată este de 86.680 de lei. El a mai spus că în aplicația Suceava EcoRide au fost făcute 5.782 de conturi, fiind înregistrați 2.387 de utilizatori ai trotinetelor electrice din Suceava.

Până în momentul de față acestea au fost utilizate timp de aproximativ 3.690 de ore. În municipiul Suceava sunt disponibile 50 de trotinete electrice care pot fi închiriate prin intermediul aplicației EcoRide.