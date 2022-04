Încasările din taxe și impozite ale Primăriei municipiului Suceava pe primele trei luni ale acestui an sunt mai mari cu 4,72% față de perioada similară a anului trecut, a anunțat primarul Ion Lungu. Concret, în primul trimestru din acest an s-au încasat 47,17 milioane de lei în timp ce anul trecut s-au încasat 44,977 de milioane de lei. La persoanele juridice creșterea a fost de 1,83% în timp ce la persoanele fizice de 8,78%. Ca și în anii trecuți cei care și-au achitat obligațiile au beneficiat de o reducere de 10%. Primarul a arătat că bonificațiile acordate în acest an s-au ridicat la 3,43 de milioane de lei mai mari ca anul trecut când s-au cifrat la 3,202 milioane de lei. Statistica arată că 80,15% dintre contribuabili au achitat impozitele în numerar la ghișeele Primăriei, 13,99% cu cardul și 5,86% au făcut plăți electronice. ”Am încasat destul de bine și am trecut prin acel zero la datorii. Pe 23 martie nu am avut nicio datorie la școli iar pe 30 martie am trecut prin zero la datoriile totale ale Primăriei. Una peste alta eu mă declar mulțumit și mulțumesc direcțiilor de specialitate care a lucrat în program prelungit, care au dat relații și online și la casierii pentru ca treaba să meargă bine”, a declarat Lungu.