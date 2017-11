Primăria municipiului Suceava a început demersurile pentru extinderea zonei de agrement Tătăraşi cu două tiroliene una pentru adulţi şi alta pentru copii şi cu două piste de bowling în aer liber. Primarul Ion Lungu a declarat marţi după şedinţa comandamentului de lucru că se lucrează deja la partea de proiectare urmând ca până în primăvară să se organizeze licitaţia pentru desemnarea constructorului. El a spus că termenul de execuţie va fi unul scurt de maximum 60 de zile. « La zona de agrement lucrările sunt practic finalizate. Au venit toate instalaţiile inclusiv echipamentele pentru terenul de minigolf şi pentru locurile de joacă. Lucrăm la partea de proiectare, partea de doua a proiectului cu tiroliana şi cu celelalte dotări pe care vrem să le facem acolo. Sigur trebuie organizată o nouă licitaţie şi sper ca până în primăvară să facem acest lucru şi termenul de execuţie va fi unul scurt de 60 de zile”, a spus Lungu. Zona de agrement Tătăraşi va beneficia de terenuri de sport, de baschet, volei, debarcader cu bărcuțe, mese de picnic, locuri pentru grătare, alei pentru promenadă. Zona va avea ca punct de atracție un teren de golf. Acolo va mai fi și cel mai mare loc de joacă din municipiu amenajat pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați. Lucrările la baza de agrement a municipiului Suceava au fost executate de firma Victor Construct și au costat 6,22 de milioane de lei bani alocați de la bugetul local.

