Primăria municipiului Suceava a mai desființat încă două treceri de pietoni, una pe strada Universității și cealaltă pe Mărășești în zona Catedralei. ”Acum din câte știu s-au desființat două treceri de pietoni. Încercăm să fluidizăm traficul și prin desființarea acestor treceri de pietoni. Sigur noi suntem învățați să fim comozi dar trebuie să învățăm și să mergem puțin până dăm de trecerile de pietoni. Așa e în toată lumea civilizată. În privința traficului rutier suntem într-o dinamică continuă. Am mutat semafoare în așa fel încât să fie o corelare mai bună între pietonii care traversează strada și mașinile care intră în intersecție. Sper ca în octombrie să punem în practică strategia de sistematizare rutieră cu sens unic pe bulevardul principal și culoar separat pentru transportul public”, a declarat Lungu.

