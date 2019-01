Comisia de împrumuturi din cadrul Ministerului de Finanțe și-a dat acordul ca Primăria municipiului Suceava să folosească în acest an 17,5 milioane de lei din cele două credite în sumă totală de 27,6 milioane de lei contractate în 2015 și 2016 și nefolosite până acum, diferența urmând a fi utilizată anul viitor. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a subliniat că decizia a fost luată în urma discuțiilor pe care le-a avut marți dimineață la București cu membrii Comisiei de împrumuturi. Lungu a precizat că din acest credit vor fi finanțate cinci mari obiective de investiții precum noul pod peste râul Suceava, platforma betonată din Burdujeni sat pentru autobuzele electrice, aducțiunea de gaz metan în Burdujeni sat, modernizarea ștrandului de la Ițcani și modernizarea Pieței George Enescu. ”Când s-au aprobat împrumuturile la Comisie noi am făcut niște investiții din banii Primăriei și anume piața Burdujeni, statuia ecvestră a lui Ștefan, străzile Bogdan Vodă și Mihail Sadoveanu, mansardarea școlii 10. De aceea voi intra în Consiliul Local pentru schimbarea obiectivelor pentru a finanța din acești bani podul Unirii, platforma betonată plus racordul electric în Burdujeni sat pentru noua societate de transport public local, aducțiunea de gaz metan în Burdujeni sat, modernizarea ștrandului de la Ițcani și modernizarea Pieței George Enescu. O să mai avem și alte investiții mai mici”, a spus Lungu. Ion Lungu a mai spus că gradul de îndatorare al Primăriei Suceava este unul scăzut de 13-14%.