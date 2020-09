Municipalitatea suceveană a pus 2,5 milioane de euro la dispoziția unităților școlare pentru pregătirea debutului noului an de învățământ. Primarul Ion Lungu a declarat, la Radio Top, că un milion de euro a fost destinat cumpărării de echipamente IT pentru asigurarea unei transmisii on-line performante, iar un alt milion de euro a fost folosit pentru achiziționarea a opt containere modulare complet echipate, în scopul amenajării a câte două săli de clasă pentru patru grădinițe cu program prelungit. El a adăugat că restul banilor au fost dați pentru măști de protecție și pentru dezinfectanți. Primarul a afirmat: „Noi le-am dat banii, școlile au trebuit să se ocupe de achiziții. La școlile pe unde am fost în vizită, mi s-a spus că există dezinfectanți și că au măști pentru o lună-două. Pentru măști, chiar dacă nu trebuie să le asigurăm noi tuturor copiilor, în urma discuțiilor cu reprezentanții Guvernului, aceștia au spus că e bine să fie un stoc de măști. Pentru că trebuie să le asigurăm măști profesorilor. Conform Codului Muncii, au dreptul obligatoriu la mască. Trebuie să avem și un stoc de rezervă, dacă un copil își rupe masca, o uită acasă… Deci, școlile au materialele necesare”. Ion Lungu a mai spus că, în scurt timp, municipalitatea va organiza licitația pentru achiziționarea a 1.000 de tablete pentru elevi. El crede că dacă nu vor fi contestații, dispozitivele electronice pentru care prin hotărâre de consiliu local s-a alocat un milion de lei, vor ajunge în jurul datei de 10 octombrie.