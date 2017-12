Primăria municipiului Suceava a sărbătorit înainte de Crăciun 26 de cupluri care au împlinit 50 de căsătorie. Familiile au primit din partea municipalității reprezentată de primarul Ion Lungu diplome, flori, indemnizația de 400 de lei și câte o cupă de șampanie.

”Încheiem anul cu celebrarea a altor 26 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. În anul 2017 am sărbătorit 134 de cupluri, iar per total, din 2005 (de când am inițiat acest eveniment) până în ziua de astăzi, peste 1.200. Este un gest de minimă recunoștință, din partea comunității, pentru acești oameni model pentru orașul nostru. LA MULȚI ANI, DRAGI SĂRBĂTORIȚI! LA MULȚI ANI, DRAGI SUCEVENI!”, a declarat primarul Ion Lungu.