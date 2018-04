Încasările la bugetul local al Primăriei municipiului Suceava au crescut în primul trimestru al acestui an comparativ cu primul trimestru al anului trecut. Situaţia prezentată de primarul Ion Lungu arată că la data de 31 martie 2018 în conturile municipalităţii erau 76,496 de milioane de lei cu 0,29% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut. Creşterea semnificativă s-a înregistrat la veniturile proprii unde încasările au fost mai mari cu 9,37 de milioane de lei. „Veniturile proprii în primul trimestru din anul 2018 au fost de 57,843 de milioane de lei comparativ cu 2017 când erau de 48,468 de milioane de lei mai mari cu 19,34%. În valoare absolută am încasat mai mult cu 9,37 de milioane de lei. Acest lucru ne-a dat posibilitatea să facem o serie importantă de plăţi. Dacă la începutul anului aveam datorii de 37,014 milioane de lei acum avem doar 6,5 milioane de lei datorii curente. Deci Primăria Suceava nu mai are datorii restante. La impozitul pe clădiri ponderea este de 127,72% iar la impozitul pe teren de 104,88%. La persoane fizice ponderea este mai mare 43,48% faţă de anul trecut iar la persoane juridice 116,87%. Dacă vorbim de impozitul pe teren la persoane juridice este 113,41% iar la persoane fizice 107,33%”, a declarat Lungu. Raportul primarului mai arată că cei mai mulţi contribuabili adică 38.655 au plătit taxele şi impozitele locale în numerar, 4.108 cu cardul iar 475 le-au achitat on-line.