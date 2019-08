Primăria municipiului Suceava a suplimentat lista cu obiectivele de investiții care vor fi finanțate din tranșa de credit aprobată pentru acest an în sumă de 14,7 milioane de lei. Potrivit primarului Ion Lungu, față de cele 8 obiective prinse în lista inițială au mai fost adăugate încă 6. ”În plus față de ce aveam am prins la finanțare anul acesta strada Traian Țăranu-2 milioane de lei, strada Micșuneleor- 150.000 de lei, construire parcare subterană în Piața George Enescu-1,5 milioane de lei, sistematizare pe verticală alei și parcări la blocurile ANL-700.000 de lei, alimentare cu apă și canalizare în cartierul Tătărași-500.000 de lei și continuarea lucrărilor la sala de gimnastică a Colegiului Național ”Spiru Haret”- 416.000 de lei. Avem asigurată finanțarea pentru un număr de 14 lucrări de investiții importante”, a spus Lungu. Lista de investiții mai cuprinde ruta alternativă Suceava-Botoșani, rețea de gaz metan în Burdujeni sat, drumuri și parcări în cartierul Europa, modernizarea ștrandului din Ițcani, reabilitarea rețelelor de termoficare, alimentarea cu energie electrică a bazei TPL din Burdujeni sat, construirea unei sere floricole și a unui Centru de documentare informare și laboratoare la Colegiul Național ”Petru Rareș”. Ion Lungu a declarat că a suplimentat lista de investiții pentru a fi sigur că tranșa de 14,7 milioane de lei aferentă anului 2019 din creditul angajat de municipalitate de 25 de milioane de lei va fi cheltuită în totalitate. În caz contrar, a spus primarul, există riscul ca banii să fie reportați tocmai în anul 2021 întrucât în 2020 devine operațională a doua tranșă de 10,3 milioane de lei.