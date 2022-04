Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că astăzi municipalitatea a trimis un nou transport de ajutoare umanitare spre regiunea ucraineană Cernăuți, al șaselea. ”Noul transport trimis conține produse alimentare , aproximativ 5 tone , de strictă necesitate făină albă,mălai ,zahăr și ulei de floarea soarelui. Până in prezent am trimis peste 30 tone de produse alimentare la Cernăuți. Rămâneam alături de poporul ucrainean in aceste momente cumplite datorita acestui război nedrept și imprevizibil. Să ne rugăm la Dumnezeu sa se termine cat mai repede această tragedie”, a declarat Lungu.