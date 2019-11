Stadionul „Areni” din Suceava va fi modernizat și va dispune de instalație de nocturnă. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a afirmat că pentru modernizarea arenei, în bugetul local pe 2020 va fi prevăzută suma de 10 milioane de lei. Primarul a adăugat că achiziționarea nocturnei va fi aprobată în ședința din această lună a Consiliului Local. Investiția este estimată la 6,3 milioane de lei. Ion Lungu crede că după modernizare Stadionul „Areni” va fi unul cochet și a subliniat că lucrările vor demara în primăvară concomitent cu cele de construire a parcării supraterane ce va îngloba și peluza dinspre primărie. Pentru mediul cu Dinamo din Cupa României municipalitatea a fost nevoită să închirieze instalația de nocturnă pentru asta plătind în jur de 250.000 de lei.

