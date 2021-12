Consiliul Local al municipiului Suceava va aproba în ședința de joi, 16 decembrie, Studiul de fezabilitate și a indicatorii tehnico-economici pentru extinderea sistemului de supraveghere video la platformele de deșeuri îngropate și semiîngropate. Se vor monta in aceasta etapă 31 de camere de supraveghere în 29 de locații valoarea totală a investiției fiind de 244.131,71 lei. Durata estimată de realizare a investiției este de 6 luni. ”Prin proiectul de hotărâre se propune extinderea sistemului de supraveghere video existent pentru monitorizarea amplasamentelor moderne îngropate și semiîngropate de colectare a deșeuri lor de pe raza municipiului Suceava. Astfel, prin extinderea acestui sistem se va aduce o îmbunătățire a supravegherii unor zone de interes rezultând implicit scăderea în continuare a gradului de infracționalitate locală și descurajarea încălcării legislației în vigoare și încurajarea selectării deșeurilor prin depozitarea acestora în containerele dedicate. Un sistem video de supraveghere, în general, are rolul de a proteja populația împotriva faptelor antisociale, de a aduce un plus de liniște și confort psihic în rândul cetățenilor și de asemenea de a reduce numărul faptelor de natură antisocială. Motivația instalării unui astfel de sistem este, printre altele, de a ajuta autoritățile să intervină eficient, să ofere probe concludente, să ajute persoanele aflate în dificultate, fie că e vorba de criminalitate sau situații de urgență: incendiu, accident, stare de sănătate, inundații, etc.”, se motivează în proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi.