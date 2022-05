Primăria municipiului Suceava se asociază cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în vederea organizării la Hotel Balada în data de 24 iunie, de Hramul Sucevei, a evenimentului ”Seara valorilor sucevene”. Municipalitatea alocă pentru acest eveniment suma de 30.000 de lei. Potrivit proiectului inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi vor fi premiate 30 de personalități ale Sucevei. Se vor acorca premii pe următoarele domenii: Premiul ”Magister”, Premiul ”Emeritus”, Premiul ”Academica”, Premiul pentru Societate Civilă, Premiul ”Mircea Motrici” pentru jurnalism. Municipiul Suceava va oferi în cadrul parteneriatului servicii de print și serigrafie pentru materialele de promovare din cadrul acestui eveniment precum și un dineu invitaților. ”Municipiul Suceava acordă o importamță deosebită sărbătoririi a 500 de ani de existență a Bisericii ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Mănăstirii ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava prin organizarea evenimentului ”Seara valorilor sucevene”. Data aleasă pentru eveniment este o zi de mare însemnătate pentru orașul nostru. În calendarul ortodox pe data de 24 iunie este sărbătorită Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, fiind hramul orașului Suceava”, se spune în expunerea de motive a proiectului de hotărâre de consiliu local.

