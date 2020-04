Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că potrivit estimărilor specialiștilor, la nivelul Sucevei, vîrful epidemiei de coronavirus va fi atins în următoarele 2-3 săptămîni. Primarul a declarat la Radio Top că, de aceea, municipalitatea se implică în continuare în gestionarea situației persoanelor aflate în carantină și în izolare la domiciliu, precum și a celor în vîrstă de peste 65 de ani. Ion Lungu a spus că, la ora actuală, Primăria dispune de 500 de pachete alimentare ce vor fi duse la domicilii, în colaborare cu asociațiile de proprietari. Șeful municipalității a precizat că pentru cazarea medicilor și cadrelor medii sanitare, Primăria are contracte cu nouă hoteluri, printre care „Zamca”, „Albert” și „Conacul Domnesc”, și „Sonnenhof”. Ion Lungu a amintit că în caz de nevoie puteți solicita ajutor la linia Tel Verde 0230-210678. Linia telefonică funcționează între orele 08.00 și 22.00, la cabinetul primarului. Primarul a mai spus: „Este important să stăm în casă. E o perioadă dificilă, răul, greul, încă nu a trecut în municipiul Suceava. Nu că vreau să facem panică, dar trebuie să fim în continuare disciplinați, să stăm acasă, să respectăm izolarea, să respectăm carantina”.

