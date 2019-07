Se face studiul de fezabilitate pentru asfaltarea străzii Emil Cioran din cartierul Tătăraşi, care în prezent este balastată. Strada are o lăţime de 6 metri şi o lungime de 700 de metri. Primarul Ion Lungu a spus că după ce va fi făcut studiul de fezabilitate, proiectul va fi prezentat în Consiliul Local pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici.

