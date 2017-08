Primăria Suceava blochează 84 de posturi vacante, cel puțin pînă la sfîrșitul anului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a afirmat că prin suspendarea angajărilor se vor face economii de 3 milioane de lei, pînă la finele acestui an, iar banii acoperă fondul de salarii pe o lună. Primarul a adăugat că cele 84 de posturi ar putea rămîne blocate și anul viitor. El a precizat că economiile pentru un an sînt calculate la 7 milioane de lei și ar urma să fie direcționate către investiții, în principal, la străzi. Ion Lungu a mai spus că, în prezent, sînt scoase la concurs 20 de posturi vacante, dintre care 16 la Compartimentul Executări Silite din Direcția Economică. Ion Lungu a precizat că este nevoie de suplimentarea personalului la Executări Silite, în condițiile în care municipalitatea are de recuperat 15 milioane de euro la bugetul local. Organigrama Primăriei Suceava cuprinde 753 de posturi.