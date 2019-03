Primăria municipiului Suceava va construi din fonduri proprii o grădiniță cu program prelungit în curtea școlii generale nr.1. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a precizat că investiția este estimată la circa 800.000 de euro. ”O altă mare problemă cu care ne confruntăm este lipsa locurilor pentru copiii preșcolari în grădinițe cu program prelungit. Noi facem și acum nilte grădinițe pe fonduri europene una în Burdujeni, alta în zona centrală și alta la Ițcani dar pe programe europene și guvernamentale care mi finanțează decât grădinițe cu program normal. De aceea am avut o discuție cu directorul școlii generale nr.1 în așa fel încât actuala grădiniță care este acolo Montessori să o putem duce în curtea școlii. Sigur că e înghesuită, spațiul e foarte îngust. Am fost la fața locului și ar încăpea acolo o grădiniță cu trei nivele, demisol, parter etaj 1 și etaj 2 pentru 160 de copii adică cinci grupe. Vrem să dăm o șanșă copiilor din zona centrală să beneficieze de grădiniță. Acest lucru îl vom face pe fondurile primăriei”, a declarat Lungu. El a spus că în bugetul pe acest an au fost prinse sumele de bani necesare pentru studiul de fezabilitate și pentru proiectare. ”Mai e o chestiune și nu vreau să fiu interpretat greșit în anumite zone periferice și mă refer la George Enescu în primul rând unde sunt foarte mulți copii care vin din alte localităție de exemplu de la Șcheia. Domnul primar care are un buget cât Primăria Suceava pe care îl respect foarte mult, cu care am o colaborare foarte bună dar ar fi bine să facă și acolo la Șcheia o grădiniță cu program prelungit. E o chestie jenantă să trimitem copiii în alte localități”, a mai spus Lungu.