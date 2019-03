Primăria municipiului Suceava va demara construcția unei rute ocolitoare care va descongestiona traficul în zona marilor centre comerciale rută care include noul pod peste râul Suceava și traseul propriu-zis în lungime de 4 kilometri.

În cadrul conferinței de presă săptămânale primarul Ion Lungu a făcut o prezenare la planșă a noii rute ocolitoare care începe de pe strada Traian Vuia, va continua pe strada Apeductului, prin zona serelor, va trece peste noul pod, apoi pe strada Energeticianului în zona Termica și va ieși pe DN 29 Suceava-Botoșani în zona Avicola. Noua ruta va beneficia și de un sens giratoriu care va fi amanajat pe strada Traian Vuia.

În acest an, a spus Lungu, va demara construcția noului pod și a primului tronson de drum în lungime de 2,12 kilometri de pe strada Traian Vuia până la noul pod peste râul Suceava. Noul pod va costa un milion de euro și va fi executat de un consorțiu format din firmele Cornell`s Floor și Comir din Botoșani și Aria Construct din Alba Iulia. Conform contractului, investiția trebuie să fie gata în doi ani de zile. Primul tronson al rutei ocolitoare este estimat la 2 milioane de euro. Primarul a spus că banii sunt prinși în bugetul pe acest an fiind vorba de bani proveniți dintr-un credit angajat de municipalitate. În plus prin buget mai sunt alocați 100.000 de lei pentru realizarea studiilor premergătoare scoaterii la licitație a investiției.