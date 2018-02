Primăria Suceava va cumpăra 5 microbuze electrice pentru TPL. Primarul Ion Lungu a afirmat că vehiculele vor fi achiziționate cu banii economisiți la celelalte licitații pentru proiectul „Electromobilitate-vehicule electrice pentru o municipalitate verde”. Proiectul este finanțat din fonduri elvețiene și potrivit primarului, economiile se cifrează la 900.000 de franci elvețieni.

Ion Lungu a precizat că partea elvețiană și-a dat acordul pentru noua investiție. El a mai spus că speră ca microbuzele electrice să fie aduse până la jumătatea anului. Prin același proiect s-au achiziționat biciclete și autovehicule electrice și au fost instalate câteva zeci de puncte de încărcare.