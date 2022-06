Primăria municipiului Suceava Suceava finanțează cu 300.000 de lei Festivalul de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare” aflat la ediția a XIV-a și care se va desfășura în Cetatea de Scaun a Sucevei în perioada 11-14 august. Pentru asta municipalitatea se va asocia cu Muzeul Național al Bucovinei. pe parcursul celor patru zile vor fi susținute un număr de 50 spectacole medievale/zi, care vor fi realizate de 24 de trupe de actori profesioniști și amatori din țară și străinătate. Sectacolele vor cuprinde dansuri medievale interactive, puneri în scenă a momentelor importante din istoria cetății, turniruri, muzică medievală, tir cu arcul, lupte medievale, jonglerii, teatru de păpuși, ateliere medievale.

”Cele patru zile de evenimente vor aduce un plus de valoare orașului nostru, contribuind totodată la dezvoltarea turismului a economiei locale”, se menționează în raportul Primăriei Suceava.

