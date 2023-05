Ideea lansată de Comisia de Estetică în Urbanism din cadrul Primăriei Suceava și preluată apoi de conducerea instituției ca în procesul de reabilitare energetică a blocurile din centrul Sucevei să se adopte soluția fațade verzi cu plante naturale va fi dezbătută cu proprietarii de le cele două asociații la adunările generale care vor avea loc săptămâna viitoare la care va participa primarul Ion Lungu dar și specialiști. Primarul a ținut să precizeze că unii proprietari nu sunt de acord și a menționat că dacă își mențin această poziție atunci ideea va pica. ”Am mai avut discuții aici cu președinții asociațiilor de proprietari care au spus că unii locatari nu sunt de acors. Nu e un moft al meu, nu e inițiativa mea dar vom avea discuții săptămâna viitoare la aducarea generală a proprietarilor de la cele două asociații din centru să vedem punctul lor de vedere. Ultimul cuvânt îl au dumnealor. Dacă dumnealor nu vor să facem aceste fațade cu plante naturale asta e situația dar vreau să merg la fața locului să le explicăm clar că nu au nicio responsabilitate în plus, nu au nicio cletuială în plus. La Craiova se lucrează deja la fațade de acest tip la fel și în țările din Occident”, a spus Ion Lungu.

