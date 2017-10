Primăria municipiului Suceava va achita în această săptămână către firma de transport și distribuție a energiei termice, Thermonet, un milion de lei din cele patru aprobate de Consiliul Local ca plată în avans a subvenției. Anuntul a fost facut miercuri de primarul Ion Lungu care a declarat ca banii vor fi folositi pentru completarea stocului de biomasa necesara pentru functionarea centralei termice a orasului. ”Vom încerca săptămâna asta să dăm o tranșă de un million de lei din cele patru pentru aprovizionarea cu masă lemnoasă. Se discută mult pe tema asta dar este un lucru legal. Oricine are sobă acasă cumpără lemnele vara. Chiar dacă peste o lună de zile vom avea banii pământului nu o să avem ce face cu ei pentru că în păduri nu se mai lucrează. Tocmai de aceea facem acest efort ca să asigurăm un stoc de masă lemnoasă cât mai consistent pentru centrala termică. Am fost la Bionergy săptămâna trecută și am văzut că au un stoc de masă lemnoasă mai mare decât anul trecut dar dacă mai pornesc încă un cazan lemnul se consumă repede”, a spus primarul.

Ion Lungu a arătat că Thermont a început probele la cald în instalații probe care vor fi încheiate până la sfârșitul acestei săptămâni. El a precizat că principala sa preocupare acum este aceea de a asigura căldura în școli și grădinițe. ”Pe timpul acestor probe la cald în anumite zone o să fie calorifele pe timp de noapte dezmorțite. Principala mea preocupare este să asigurăm căldură în școli șI grădinițe”, a spus Lungu. Primarul a arătat că președinții asociațiilor de proprietari nu au fost de acord cu furnizarea agentului termic pentru încălzire de la 1 octombrie însă a spus că dacă vremea se va răci mai tare Thermonet va furniza căldură înainte de data de 15 octombrie anunțată oficial.