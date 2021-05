Primăria municipiului Suceava va prelua în subordinea sa acțiunea de vaccinare direct din mașină care se va desfășura în parcarea de la Shopping City. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi că municipalitatea va încheia în acest sens un contract cu SCS precizând că acțiunea de vaccinare din mașină va demara la finele acestei săptămâni. ”Legat de amenajarea acelui Drive Thru la SCS sigur că s-au clarificat lucrurile. Se va desfășura în subordinea Primăriei pentru că altfel nu are cine să plătească cadrele medicale și registratorii. Trebuie să încheiem un contract cu cei de la SCS. Vom face acest lucru și suntem în discuții cu ei. Ei ne pun la dispoziție o suprafață de 200 de mp. S-au stabilit circuitele, zona de intrare, zona de vaccinare, zona de așteptare și zona de ieșire. Urmează să încheiem contractul în aceste zile cu cei de la SCS și să luăm aprobările de la DSP, de la Ministerul Sănătății. Îmi doresc să facem funcțional sistemul în această săptămână iar la finele săptămânii să-l putem pune în practică”, a declarat Lungu.

