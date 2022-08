Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, astăzi, că valoarea proiectelor aflate în curs de derulare în unitățile de învățământ din municipiu se ridică la suma de 17 milioane de euro. Ion Lungu a subliniat faptul că „educația este pilonul de bază al dezvoltării oricărei comunități”, motiv pentru care învățământul a fost și este o prioritate în bugetul municipalității.

Lungu a arătat că în momentul de față unitățile școlare se pregătesc pentru începerea noului an școlar. Primarul Sucevei a adăugat că a vizitat unitățile școlare sucevene în care se realizează lucrări pentru a vedea care este stadiul acestora. Astfel, el a spus că a vizitat Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul Național “Petru Rareș”, Colegiul tehnic “Petru Mușat”.

„În acest an finalizat grădinița din zona centrală Dobrogeanu Gherea și de asemenea, în urma comandamentului care a avut loc la sediul primăriei, cu factorii implicați, s-a stabilit că lucrările vor fi terminate în luna noiembrie, la grădinița cu program prelungit de la Colegiul Național Mihai Eminescu”, a spus edilul Sucevei. El a adăugat că în momentul de față este în execuție grădinița din curtea școlii generale nr.7 de la Ițcani. De asemenea, Ion Lungu a precizat că au fost semnate contractele de finanțare pentru creșterea eficienței energetice, în valoare de 42.543.818 lei (aproximativ 8.500.000 euro) la Școala gimnazială nr.9, Școala gimnazială nr.3, Școala gimnazială nr.7 Ițcani și Colegiul Național Petru Rareș (cantină internat). „De asemenea am mai depus proiecte pe eficiență energetică pe PNRR la următoarele școli: Școala gimnazială nr.5, Școala gimnazială nr.6, Școala gimnazială nr. 8 și Colegiul Național “Mihai Eminescu”. Trebuie spus că au fost finalizate în acest an lucrările la Colegiul Național.”Petru Mușat”, de modernizare a clădirilor pentru învățământul dual și sunt în curs de finalizare lucrările de modernizare a clădirilor și microfabricii de la Colegiul Tehnic Industrie Alimentară, pregătirea lor pentru învățământ dual. Totodată sunt în lucru documentațiile pentru finanțare europeană, pentru alte două unități de învățământ tehnic și pregătirea lor pentru învățământ dual respectiv Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” și Colegiul Tehnic Samuil Isopescu”, a arătat Ion Lungu.

El a mai precizat că se lucrează și la documentațiile pentru încă două grădinițe noi cu program prelungit în cartierul Obcini și în curtea Școlii gimnaziale nr.1 Suceava. Ion Lungu a amintit că în acest an au fost aprobate două noi creșe mari în Suceava, în Dealul Mănăstirii – Burdujeni, la care a fost semnat contractul de execuție și a doua în zona Cetății de Scaun.

„Ne dorim ca și în anul școlar care debutează pe data 5 septembrie să avem în continuare performanțe în domeniul educației la nivelul orașului nostru”, a mai afirmat Lungu. El a declarat că în ședința de Consiliu local de la sfârșitul lunii vor primi premiile elevii care au obținut nota 10 la bacalaureat și la examenul de capacitate, conform hotărârii Consiliului local din luna iulie.