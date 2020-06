Primăria Suceava va scoate la licitație ferestrele și ușile din această instituție care au fost înlocuite în urma lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii. Primarul Ion Lungu a spus că aceste bunuri vor fi valorificate prin licitație publică. Prima etapă a licitației va avea loc pe data de 15 iunie, iar dacă nu vor fi adjudecate, a doua etapă a licitației va fi pe 23 iunie, la sediul Primăriei Suceava. „Vom valorifica bunurile scoase din funcțiune în urma reabilitării sediului primăriei Suceava. Și aici discutăm în mod special de ferestre și uși, majoritatea din aluminiu. Cei interesați pot intra pe site-ul primăriei, pot lua legătura cu serviciul de achiziții publice în așa fel încât să se poată înscrie la licitație. Să fie o licitație transparentă și corectă”, a spus Ion Lungu.

