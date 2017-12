Moș Crăciun a poposit miercuri seară în centrul municipiului Suceava. El nu a venit cu sacul gol ci cu 5.000 de cadouri care au fost împărțite copiilor cuminți. Plinul la sac l-a făcut ca în fiecare an Primăria muncipiului Suceava iar calitatea de moș și-a însușit-o primarul Ion Lungu.

Cadourile au fost întâmpinate de cei mici cu chiote de bucurie ele fiind împărțite la scena de lângă bradul din centru. ”Conform tradiției și în acest an Primăria Suceava a vorbit cu Moș Crăciun, încât pentru copiii cuminți a pregătit mii de cadouri, să le dea în această seară. Avem cadouri pentru toată lumea”, a spus Lungu care la final a transmis sucevenilor un sfârșit de an fericit, liniștit, alături de cei dragi, cu bucurii și realizări. Acțiunea s-a încheiat cu un concert de colinde oferit de Corul Seminarului Teologic „Mitropolit Dosoftei” Suceava.