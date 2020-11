Primăria municipiului Suceava nu va majora taxele și impozitele locale în anul 2021 deși legea obligă administrațiile locale să le actualizeze cu rata inflației, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Taxele și impozitele locale nu vor crește anul viitor deși legea ne obligă să le creștem cu 3,8%, rata inflației. Vom face un artificiu legal pe care l-am făcut și anul trecut. Vom majora într-o primă etapă taxele și impozitele locale cu 3,8% iar în aceeași ședință de consiliu local prin proiect separat le diminuăm cu 3,8%. Ca atare taxele și impozitele locale nu vor crește în 2021 ci vor rămâne la nivelul anului 2020”, a explicat Lungu. El a arătat că la o garsonieră de 25 de mp impozitul va fi de 82 de lei în 2021, față de 83 în acest an, la un apartament cu două camere 148 de lei față de 149 de lei în 2020, la apartament cu trei camere 214 lei față de 215 lei în 2020 iar la un apartament cu patru camere 329 de lei față de 331 de lei în acest an. Pentru un teren 1000 de metri pătrați suprafață deținătorul va plăti un impozit de 906 lei ca și în acest an, iar pentru un autoturism de capacitate 1,9 mc 210 lei ca în 2020. ”Vom intra în ședința Consiliului Local de luna asta să aprobăm taxele și impozitele pentru a avea o bază de fundamentare pentru bugetului anului viitor. Un lucru bun care s-a întâmplat ieri la București în urma discuțiilor și a solicitărilor Asociației Municipiilor din România s-a dat un act normativ în care cota de impozit pe venit pentru 2021 care rămâne la municipalități va fi de 65%. Este o mare victorie a AMR-ului că am reușit să stipulăm într-o lege această cotă de 65% foarte importantă în fundamentarea bugetului local pe anul viitor”, a mai spus Lungu.