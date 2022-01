Viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat astăzi că Primăria Suceava oferă și în acest an sprijin pentru educația copiilor din familiile cu venituri mici. Stimulentul educațional oferit este sub formă de tichete sociale. ”Dacă pentru majoritatea dintre noi, mersul la grădiniță este o normalitate, din păcate, există familii pentru care acest lucru este greu de realizat, prin prisma veniturilor mici. Primăria Municipiului Suceava își dorește integrarea copiilor din familii defavorizate în sistemul educațional și creșterea frecvenței copiilor la grădiniță, motiv pentru care, oferă un stimulent educațional sub formă de tichete sociale. Acestea se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocația pentru susținerea familiei și care sunt înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011. De asemenea, oferirea tichetelor este condiționată și de vârsta copiilor (între 3 și 6 ani) și prezența zilnică a acestora la grădiniță, cu excepția absențelor motivate. Primii ani de viață sunt esențiali în conturarea caracterului din viața adultă, iar educația este fundamentul unui viitor mai bun pentru fiecare dintre noi”, a spus Harșovschi. El a arătat că în cursul anului 2021 au fost distribuite 433 de tichete sociale.

Actele necesare în vederea acordării acestui ajutor se regăsesc în linkul atașat: https://primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/cerere+si+declaratie+pe+proprie+raspundere+anexa+1+si+1a+pentru+a+solicita+acordarea+beneficiilor+de+asistenta+sociala+ajutor+social+alocatie+de+sustinere+familiala+si+ajutor+incalzire-0000A152