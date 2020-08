Cadrele didactice și personalul auxiliar din unitățile școlare din Suceava își vor face teste pentru depistarea noului coronavirus, cu 72 de ore înainte de începerea anului de învățămînt 2020/2021. Primarul Ion Lungu a declarat că este vorba despre aproximativ 2.000 de persoane, iar analizele vor fi plătite din bugetul local. El a precizat că testarea personalului din şcoli poate fi făcută atît în laboratoarele incluse în programul naţional, cît şi în cele private.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating