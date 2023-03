Consiliul Local al municipiului Suceava se va întruni vineri în ședință extraordinară online pentru a aproba proiectul „EduDigital- Unităti de invatamant preuniversitar echipate și performante in municipiul Suceava „, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare și Rezilienta al Romaniei, Componenta C15- Educatie, Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar și a unitatilor conexe. Proiectul de hotărâre îi are ca inițiatori pe primarul Ion Lungu și pe viceprimarul Lucian Harșovschi. Valoarea totala a proiectul ui ,,EduDigital – Unitati de învățămant preuniversitar echipate și performante in municipiul Suceava” este de 32.952.578,29 lei TVA inclus.

Proiectul propune dotarea unui număr de 28 de unități de învățământ:

Gradinițacu Program Prelungit ,,Gulliver” – u ni tate de invata mant de nivel prescolar. Gradinița cu Program Prelungit ,,Gulliver” Suceava este unitate cu personalitate juridica, care are in structură Gradinița cu Program Prelungit ,,A.B.C.” Suceava. Gradinitacu program prelungit „Aschiuta”- unitate de învatamant de nivel prescolar. Gradinita cu program prelungit „Aschiuta” Suceava este unitate cu personalitate juridică, care are in structură Grainita cu Program Prelungit nr. 6 Suceava Gradinitacu program prelungit „Prichindel” Gradinita cu program prelungit „1-2-3” Gradinita cu program prelungit „Obcini” Gradinita cu program normal „Tandarica” ScoalaGimnaziala nr. 1 – unitate de invatamant de nivel prescolar, primar si gimnazial. Scoala Gimnaziala nr. 1 Suceava este unitate cu personalitate juridica, care are in structura Gradinita cu program normal ,,Maria Montessori” si Gradinita cu program normal ,,Pinocchio”. Scoala Gimnaziala nr. 3 Scoala Gimnaziala nr. 4 Scoala Gimnaziala”Jean Bart”- unitate de invatamant de nivel prescolar, pri mar si gimnazial. Scoala Gimnaziala „Jean Bart” Suceava este unitate cu personalitate juridica, care are in structura Gradinita cu program normal „Neghinita” Suceava

11 . Scoala Gimnaziala nr. 6 – unitate de nvatamant de nivel prescolar, primar si gimnazial. Scoala Gimnaziala nr. 6 Suceava este unitate cu personalitate juridica, care are in structura Gradinita cu program normal „Norocel” si Gradinita cu program normal „Arlechino”

Scoala Gimnaziala „Grigore Ghica Voievod” – unitate de invatamant de nivel prescolar, primar si gimnazial. Scoala Gimnaziala „Grigore Ghica Voievod ” Suceava este unitate cu personalitate juridica, care are in structura Gradinita cu program normal nr. 7 si Gradinita cu program normal nr. 8 Scoala Gimnaziala n r 8 Scola Gimnaziala „Ion Creanga” Scoala Gimnaziala nr. 10 Scoala Gimnaziala „Miron Costin” Colegiul National „Stefan cel Mare” Colegiul National „Petru Rares” Colegiul National „Mihai Eminescu” Colegiul National „Spiru Haret” Colegiul National „Ciprian Porumbescu”

Liceul cu Program Sportiv Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropol itul Dosoftei”- unitate de invatamant de nivel preuniversitar. Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava este unitate cu personalitate juridica, care are in structura Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată”, Grădinița cu Program Normal Nr. 5 și Gradinița ,,Piticot” Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Colegiul Tehnic „AL. I. Cuza” Colegiul Tehnic „Petru Musat” Colegiul Tehnic de lnddstrie Alimentara Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”