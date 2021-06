Primăria municipiului Suceava pregătește investiții de 7,2 milioane de lei în cartierul Europa în modernizarea infrastructurii. Consiliul Local care se va întruni miercuri, 30 iunie, în ședință ordinară va aproba la inițiativa primarului Ion Lungu, studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico economici aferenți obiectivului de investiții ”Ruta alternativă acces în cartierul Europa și lucrări de sistematizare verticală, drumuri, alei trotuare, căi de acces”.

”În acest moment structura rutieră și pietonală în acest cartier este improprie traficului auto și circulatiei pietonilor. Circulația vehiculelor si a pietonilor se desfășoară anevoios mai ales în anotimpurile ploioase, nefiind asigurate condiții optime pentru viața și activitatea locuitorilor. De asemenea, lipsa unui sistem de preluare și dirijare a apelor pluviale provenite din precipitații conduce la afectarea infrastructurii drumurilor actuale și inundarea parțială a unor zone de locuit mai ales că terenul este în pantă și predispus pe alocuri la alunecări. Situația prezentată succint mai sus conduce la o serie de efecte negative, cele mai semnificative fiind : accesul defectuos al locuitorilor spre locuințe, neatractivitatea stabilirii și construirii de case în zonă, accesul îngreunat al mijloacelor de intervenție în caz de urgență, etc. În anul 2011 au fost demarate lucrări de drumuri și parcări în acest cartier dar nu au putut fi finalizate deoarece în zonă realizarea rețelelor de utilități ( apă, canalizare) a fost întâriziată din cauza procedurilor și reglementărilor programului ISPA din fonduri UE. Lucrările de extindere a rețelelor de apă potabilă și canalizare în zonă s-au finalizat, însă din fonduri locale, în anul 2020. Astfel, în baza proiectului actualizat și adaptat condițiilor din teren propunem trecerea la etapa de finalizare a sistematizării drumurilor care asigură accesul la locuințele din cartierul pentru tineri ” Europa ”. Concomitent se propune realizarea unei căi alternative de intrare în cartier, alta decât cea actuală, prin modemizarea străzii Emanuel Diaconescu care face legătura cu strada Izvoarele Cetății, cu scopul descongestionării traficului rutier și asigurării unui acces facil”, se spune în proiectul de hotărâre.

Pentru remedierea acestor neajunsuri majore se propun următoarele categorii de lucrări:

modemizarea prin asfaltare a străzilor Paris, Berlin, Viena, Madrid, Londra precum și a drumului de legătură cu strada Izvoarele Cetătii respectiv strada Emanuel Diaconescu care face legătura cu zona de locuințe, ca variantă altemativă de acces, astfel evitâdu-se aglomerarea în sectorul intrării în cartier din strada Nicolae Titulescu, precum și realizarea de trotuare din pavele prefabricate din beton și reglementarea circulației rutiere.

lucrări de amenajare a taluzurilor pe strada Berlin-Londra, cu ziduri de sprijin unde este necesar

construirea unui sistem de canalizare pluvială de suprafață prin realizarea unor rigole deschise și drenuri de scurgere a apelor.

se va avea în vedere și execuția de lucrări de amenajare a căminelor de branșament pentru alimentarea cu apă potabilă a imobilelor individuale prin înlocuirea căminelor existente cu

cămine din beton cu diametru 100-120 cm, cămine capabile să reziste la solicitările și tensiunile terenului produse la modernizarea drumurilor.