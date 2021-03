Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat astăzi că municipalitatea lucrează la întocmirea documentațiilor pentru construirea într-o primă fază a unui număr de trei parcări supraterane în Obcini, Centru și Areni. „Așa cum am anunțat facem documentațiile pentru trei parcări supraterane într-o primă fază. Este vorba de cea de lângă Primărie pe strada Ștefan Tomșa unde la fel vor fi dărâmate garaje și aici am putea avea o altă strategie. În loc de despăgubiri am putea la cetățeni câte un loc de parcare gratuit în parcarea supraterană care o facem. O parcare o facem în zona centrală la Piața Centrală iar o alta în Obcini. Noi pregătim proiectele avem sumele prinse în buget pentru studiile de fezabilitate și sigur vrem să le finanțăm pe fonduri europene și în mod special pe PNRR. Aceste dărâmări de garaje vor continua în tot orașul acolo unde este necesar unde sunt proiectele municipalității”, a spus Lungu.