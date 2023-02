Primăria municipiului Suceava prelungește gratuitățile la încărcarea mașinilor electrice de către persoanele fizice la cele 28 de stații amenajate în 2018, 14 standard și 14 rapide, până la data de 1 ianuarie 2025, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Gratuitățile sunt acordate persoanelor fizice care au domiciliul și au înmatriculat autovehiculul electric sau hibrid pe raza municipiului Suceava. Harșovschi a arătat că încărcarea se va face în baza cardurilor eliberate de Primăria Suceava. Cele 28 de stații de încărcare construite în 2018, a amintit Harșovschi, au fost primele din țară și au fost realizate cu fonduri elvețiene. Gratuitatea la încărcare expiră în data de 29 martie 2023. Viceprimarul Harșovschi a precizat că în privința stațiilor de încărcare ultrarapidă Primăria Suceava va introduce un tarif atât pentru persoanele fizice cât și pentru cele juridice de 1,44 de lei/kWh.

”Accesul privind încărcarea la stațiile de încărcare rapidă amplasate pe domeniul public al municipiului Suceava se va face în baza unei aplicații ce va fi disponibilă în sistemele de operare Android și iOS cu achitarea contravalorii tarifului care se instituie pentru serviciul de încărcare a autovehiculelor electrice și plug-in hibrid”, a spus Harșovschi. El a menționat că la nivelul municipiului Suceava în afară de cele 28 de stații de încărcare mai sunt 14 stații ultrarapide montate prin Administrația Fondului de Mediu dar a fost depusă documentația la AFM pentru amplasarea altor 30 de puncte de încărcare . pe lângă acestea vor mai fi amenajate în următorii ani alte 58 de stații de încărcare în cadrul programelor de achiziții de autobuze și reabilitări de clădiri finanțate prin PNRR. Până în prezent Primăria Suceava a emis carduri de încărcare pentru 84 de persoane juridice (90 de mașini electrice și 13 hibrid) și 151 de persoane fizice (135 de mașini electrice și 19 mașini hibrid). Deținătorii de mașini electrice au și alte facilități precum parcare gratuită, taxe și impozite zero, iar pentru autovehiculele hibrid taxele și impozitele sunt reduse cu 50%.