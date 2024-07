Primăria municipiului Suceava premiază cu câte 1.000 de lei pe cei 16 componenți ai echipei handbal masculin de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava dar și pe cei doi profesori antrenori si pe kinetoterapeut pentru performanța câștigării titlului de campioni nationali la categoria Juniori II. Alocarea sumei de 19.000 de lei drept premii va fi aprobată în ședința Consiliului Local din data de 31 iulie în baza unui proiect de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu.

”Promovarea performantei in educatie si sport constituie un obiectiv de maxima importanta pentru municipiul Suceava si de aceea in vederea cresterii gradului de implicare al municipalitatii in aceste domenii, propunem 19 premii, fiecare de 1.000 lei, total 19.000 de lei, pentru un numar de 16 sportivi, 2 antrenori si un kinetoterapeut, ai sectiei de handbal masculin de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, care au obtinut in data de 06.06.2024, titlul de campioni nationali la categoria Juniori Il, desfasurat la Timisoara, in perioada 02 — 06 lunie 2024, unde s-au reunit cele mai bune echipe de hanbal la aceasta categorie de varsta. Echipa de Juniori II a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a incheiat sezonul competitional 2023-2024 cu titlul de Campioana Nationala. Dintr-un total de 54 echipe au fost repartizati in grupa F pe care a reusit să o câstige, urmand apoi Grupa Valoare III, câstigata si aceasta. In etapa finala desfasurata la inceputul lunii iunie la Timisoara, echipa suceveana a invins echipe puternice din Bucuresti, Brasov, urmand ca in finala sa invinga echipa ACS HC din Buzau cu scorul de 35 la 28. Premierea acestor tineri talentati capaciteaza si incurajeaza continuarea muncii iar prin rezultatele lor promoveaza excelenta in sport si creaza o imagine de buna practic atat a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, cat si a imaginii Municipiului Suceava. Recunoasterea succeselor este un gest firesc, de normalitate si o motivare suplimentara. Încurajarea sportului de performanta in unitatile de invatamânt este principala modalitate de a creste numarul de elevi legitimati la cluburile sportive de performanta si implicit formarea campionilor de maine ai Romaniei”, a spus Ion Lungu.