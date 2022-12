Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că în cursul zilei de astăzi a avut discuții la București la trei ministere pentru rezolvarea unor probleme ale municipalității. Ion Lungu a spus că o veste bună vine de la Direcția Generală de Dezvoltare Teritorială din cadrul Ministerului Dezvoltării, unde i s-a adus la cunoștință faptul Planul Urbanistic General al municipiului Suceava a fost aprobat și urmează ca în perioada următoare să fie emisă Hotărârea de Guvern.

„La sediul Ministerului Afacerilor Interne am discutat despre suma care trebuie să o primim din decontul lunilor octombrie și noiembrie pentru consumul de biomasă, respectiv 50% din valoarea combustibilului folosit conform legii. Pentru municipiul Suceava această sumă va fi de 8.659.266,75 lei”, a transmis Ion Lungu. El a adăugat că tot la Ministerul Dezvoltării a avut discuții cu privire la achitarea autobuzelor electrice achiziționate de la firma Solaris.

Nu în ultimul rând, primarul Sucevei a precizat că la Ministerul Finanțelor a discutat la Comisia de Împrumuturi Locale despre intenția primăriei Suceava de a lua un credit în valoare de 50 de milioane de lei asfaltarea unor străzi de pământ din municipiu.