Sucevenii vor avea parte de Zilele Sucevei de distracție nu numai pe esplanada din centrul orașului unde vor concerta printre alții Irina Rimes, 3Sud Est, Lora și Andra Gogan ci și în parcarea de la Iulius Mall unde vor avea loc spectacole folclorice. Consiliul Local Suceava întrunit astăzi în ședință de îndată în format online a aprobat cu 2 voturi împotrivă, 3 abțineri și 16 voturi pentru asocierea între Primăria Suceava și Iulius Mall pentru organizarea evenimentului ”Hai la Târg de Sânziene – Suceava 2024” in perioada 22 — 25 iunie. Municipalitatea va contribui cu suma de 100.000 fără T.V.A. pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice. Primarul Ion Lungu a declarat că în parcarea de la Iulius Mall vor fi montate carusele și diverse jocuri pentru copii, va fi montată o scenă unde vor avea dansuri și muzică populară, și se vor putea servi mici tradiționali la grătar lucru care în centrul orașului este interzis.

”Propunem organizarea a patru zile de spectacol care sa evidentieze atat ”Ziua Universală a Iei” precum si ”Sarbatoarea de Sânziene”’, avand in vedere ca celebrarea acestora coincide in data de 24 iunie in fiecare an. Aceste manifestari vor creste renumele si notorietatea Municipiului Suceava ca organizator de manifestari deosebite care pastreaza traditiile cultural – traditionale ale Sucevei, a Bucovinei si implicit a Romaniei. In aceasta asociere, Municipiul Suceava, va contracta servicii pentru inchiriere contracte pentru reprezentatii artistice de cantec si dans pentru cele 4 zile de spectacol, precum si servicii de inchiriere scena si lumini necesare evenimentului, iar Iulius Mall Suceava va pune la dispozitie spatiul necesar organizarii, toate utilitatile necesare, curatenia si serviciul de paza si protectie necesar organizarii in bune conditii a evenimentului. Modalitatea cea mai interactiva si cu cel mai mare impact prin care se poate marca ”Ziua Universala a Iei” este promovarea acesteia prin muzica si momente coregrafice prezentate de catre artisti locali si nationali. Pe scena amenajata in cadrul evenimentului artistii vor avea ocazia de a prezenta momente de o inalta tinuta artistica prin cantec si dans. Prezentarea costumelor traditionale din diferite zone etnografice din Bucovina sau din tara vor pune in evidenta frumusetea iei si unicitatea acesteia”, se spune în expunerea de motive la proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu.