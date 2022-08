Municipiul Suceava încheie un parteneriat cu Asociatia ’’Creștinii Bucovinei” Suceava, pentru perioada 6 septembrie – 7 octombrie in vederea finantarii și realizarii in comun a actiunilor de interes local cuprinse in proiectul ’’Promovarea culturii muzicale sucevene la Festivalul-Concurs International de Coruri din Kalamata”, care vor avea loc in orasul Kalamata, Grecia. Mai exact Primăria Suceava va contribui cu suma de 45.000 de lei pentru participarea Coralei de fete „Ciprian Porumbescu” Suceava la categoria „G2-Youth Choirs of equal voices” a festivalului-coucurs. Parteneriatul va fi aprobat în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare. ”Corala de fete „Ciprian Porumbescu” reprezinta un colectiv unit si omogen, dar în continua metamorfoză si înnoire, ca o consecință a generatiilor de tinere care se succed si sunt

selectate sa faca parte din aceasta. Numeroasele premii obtinute incă de la infiintare (2009) atestă valoarea, talentul si munca depusă de membrele coralei si dirijorul acesteia fiind prezentă in viața cultural-artistică a comunității locale, reprezentând cu mândrie orașul Suceava, regiunea Bucovinei si România, la numeroase concursuri internationale de renume. Scopul proiectului il reprezintă promovarea pe plan international a capodoperelor corale ale compozitorilor suceveni și bucovincni intr-o versiune interpretativă de inaltă elevatie artistică. Corala de fete „Ciprian Porumbescu” Suceava și-a dobândit prin bogata sa activitate artistica titlul de „ambasador al cântului coral românesc” si astăzi face parte din cele mai importante coruri muzicale din România”, a spus primarul Ion Lungu.