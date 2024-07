Primăria și Consiliul Local Suceava rămân principalii finanțatori ai Festivalului de Artă Medievală. Festivalul care va avea loc în perioada 15-18 august va fi finanțat de cele două entități cu 350.000 de lei. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat într-o conferință de presă: ”Și în acest an, la fel ca în ultimii 20 de ani, principalul finanțator pentru Festivalul de Artă Medievală este municipiul Suceava. Am aprobat în ședința de Consiliu Local de la începutul lunii iulie suma de 350.000 de lei”. Pe 15 august, de Sfânta Maria, pe bulevardul principal al Sucevei va avea loc parada domnițelor și a cavalerilor. Pe 16 august, la Cetatea de Scaun, va fi deschiderea oficială.

Ion Lungu a mai spus: ”Este un eveniment așteptat de suceveni, de cei care ne vizitează orașul. Mai ales că este Luna Diasporei și sunt convins că va fi multă lume. Este unul din evenimentele cele mai importante din programul cultural al municipalității”.