Primăria municipiului Suceava reface marcajele, cele hașurate cu galben, din fața punctelor de colectare a deșeurilor, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El revine cu rugămintea de a nu parca pe marcajele respective în intervalele orare menționate pe plăcuțele adiționale. ”Cu toții ne dorim un oraș curat, cetățeni și administrație deopotrivă, de aceea este imperios necesar ca deșeurile să fie ridicate de către operatorul de salubrizare. Acest lucru se poate realiza dacă nu sunt blocaje la punctele de colectare, motiv pentru care refacem toate marcajele din municipiul Suceava, cele hașurate cu galben, din fața punctelor de colectare. Totodată, revin cu rugămintea de a nu parca pe marcajele respective în intervalele orare menționate pe plăcuțele adiționale. În caz contrar, există riscul ca mașinile să fie ridicate, iar conducătorul auto să fie sancționat cu o amendă cuprinsă între 200 – 4000 lei. Regulile trebuie respectate, iar acțiunile de ridicare a mașinilor parcate necorespunzător vor continua”, a spus Harșovschi.

