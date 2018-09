Primăria Suceava va scoate la concurs 10 posturi de polițiști locali, exclusiv în domeniul rutier. Primarul Ion Lungu a spus că este așteptat avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru organizarea examenului. El a precizat că noii polițiști locali vor patrula alături de lucrători din Poliția Națională, iar decizia de suplimentare a efectivelor vine ca urmare a accidentelor din Suceava, de la începutul lunii septembrie, cînd au murit șapte oameni. Actualmente, la Poliția Locală Suceava sînt aproximativ 120 de angajați.

