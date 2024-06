Consiliul Local Suceava întrunit astăzi în ședință de îndată în format online a aprobat cu 19 voturi pentru și 2 abțineri asocierea Primăriei municipiului Suceava cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru a organiza la salonul Prestige Ballroom evenimentul ”Seara valorilor sucevene”. Municipalitatea va contribui la această asociere cu suma de 22.500 de lei. Potrivit primarului Ion Lungu, inițiatorul proiectului de hotărâre, la evenimentul care va începe pe 24 iunie la ora 19.00 vor participa 150 de persoane.

”Municipiul Suceava acordă o importanta deosebita sărbătoririi a peste 500 de ani de existenta a Bisericii ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Mănăstirii ,,Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” prin organizarea unui eveniment intitulat ,,Seara valorilor sucevene”. In acest sens ne asociem cu Arhiepiscopia Sucevei si Rădăuților si finanțăm evenimentul ,,Seara valorilor sucevene”, care va avea loc in data de 24 iunie. Data aleasa pentru acest eveniment este o zi de mare însemnătate pentru orașul nostru, in calendarul ortodox pe data de 24 iunie este sărbătorită Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, fiind hramul orașului Suceava. În fiecare an se desfășoară procesiunea ,,Calea Sfinților” în cadrul căreia moaștele Sfântului Ioan cel Nou sunt purtate de clerici și monahi pe străzile orașului Suceava. Astfel, organizarea manifestării de amploare ,,Seara valorilor sucevene” vine ca o recunoaștere pentru promovarea culturii, ortodoxismului, învățământului, valorilor tradiționale și nu în ultimul rând contribuției presei, pentru cei mai de seamă susținători și promotori ai adevăratelor principii și învățături de care lumea are atâta nevoie în zilele noastre”, se spune în expunerea de motive a proiectului.