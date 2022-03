Primăria municipiului Suceava alocă un sprijin financiar de 5.000 de lei unei familii monoparentale pentru tratamentul copilului bolnav de tumoră pe creier. Banii vor fi aprobați în ședința deliberativului județean de săptămâna viitoare când va fi luat în discuție proiectul inițiat de primarul Ion Lungu.

”Considerăm oportună măsura sprijinului financiar, în cuantum de 5.000.lei, in scopul sprijinirii doamnei Anton Maria- Mihaela, domiciliată în strada 22 Decembrie, 282, Suceava, în vederea realizarii obligatiilor care-i revin cu privire la îngrijirea, creșterea, formarea, dezvoltarea și educarea minorului în cadrul familiei monoparentale.

Prezenta măsură este motivată de faptul că starea de sănătate a minorului Danciu Felix Alexandru este una critică având în vedere că, a suferit două intervenții chirurgicale: una la Spitalul„Sf. Maria” și cealalta la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” în luna februarie 2022. Din examenele radioimagistice a rezultat prezența unei tumori la nivelul cavitătii creierului, o tumoră intraventriculară și hidrocefalie. S-a intervenit chirurgical plasându-se un drenaj ventricular extern pentru a diminua presiunea intracraniană însă starea copilului s-a agravat din punct de vedere neurologic fiind supus unei interventii laborioase pentru rezecția integrală a tumorii din cavitătile creierului. Rezultatul anatomopatologic a fost de teranom de glandă pineală, o tumoră embrionară destul de rară, de obicei cu o evolutie gravă pentru că pozitionarea lor din punct de vedere anatomic este destul de dificil de abordat și eliminat. Conform biletului de ieșire din spital starea de sănătate a minorului este ameliorată fiind diagnosticat cu „Teratom de glandă pineală V3 §i VL stâng, Sindrom de hie remis, Sindrom parinaud în ameliorare, Hemipareză dreapta în ameliorare și crize tonico- clonice cu debut generalizat in tratament.” Minorul Danciu Felix-Alexandru urmează tratament medicamentos conform recomandărilor medicului specialist necesitand medicatie permanentă, o serie de consumabile și produse de igienă (scutece, echipamente de dezinfecție, dezinfectanti speciali, fașe sterile, pansamente), precum și alimentație adecvată. Având in vedere că starea financiară a familiei este una precară, doamna Anton Maria- Mihaela nu are un loc de muncă deci nu realizează venituri, nu are o locuință proprie, precum și faptul că familia locuiește in condiții improprii, consider că acordarea unui ajutor financiar este de strictă necesitate”, se spne în referatul Primăriei Suceava.