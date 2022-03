Primăria municipiului Suceava sprijină financiar lucrările de pictură la Biserica ”Sf.Cruce” din cartierul Obcini. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu după ce a participat la slujba de duminică la această biserică.

”Am participat la slujba religioasă la Biserica SFÂNTA CRUCE din Cartierul Obcini. A fost o slujbă frumoasă, înălțătoare! Este una din cele mai frumoase biserici construită după revoluție în orașul nostru. Municipalitatea a fost unul din principalii finanțatori la construcția bisericii. Astăzi acordăm sprijin financiar pentru lucrările de pictură. Ne rugăm la DUMNEZEU și la SFÂNTA CRUCE să ne ocrotească, să fie pace în lume, să ne ajute să depășim aceste momente apăsătoare datorită războiului din Ucraina”, a transmis Lungu.