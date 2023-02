Primăria municipiului Suceava alocă 25.000 de lei pentru organizarea evenimentului ”Femei de success-performanță la superlative” care va avea loc la Teatrul ”Matei Vișlniec” Suceava în data de 2 martie. În acest sens deliberativul județean va aproba în ședința din 23 februarie asocierarea între Primăria Suceava și Asociatia ,,Multicare” Suceava.

”Acest eveniment, ajuns la ediția a XII a, este unul cu tradiție la nivel local, in care se premiaza cele mai active și remarcabile personalitați feminine din Suceava. Ediția de anul acesta are ca obiectiv principal susținerea femeilor din mediul academic, a femeilor antreprenor, a celor care lucreaza in instituțiile publice, in sistemul educational și sistemul social pentru a putea face fața provocarilor existente in momentul de fața in lume, prin organizarea unei conferințe susținuta de personalitați feminine din țara și strainatate.

De asemenea, in cadrul evenimentului se vor prezenta și premia personalitați feminine de la nivel local care sunt modele și care s-au remarcat prin responsabilitate sociala, daruire, spirit civic și implicare in acțiuni de voluntariat. Municipiul Suceava pe baza acestui parteneriat dorete organizarea unui spectacol și conferința cu tema „VOCEA FEMEILOR IN CONTEXTUL CRIZELOR MULTIPLE GLOBALE ACTUALE”, vor fi prezente personalitați cu experiența in domeniu, se vor cauta și propune soluții de a construi politici și masuri de sprijin, adaptate realita\ii din teren, precum și programe de informare și de susținere a drepturilor femeilor”, se arată în referatul la proiectul de hotărâre de consiliu local inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi.