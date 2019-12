Primăria municipiului Suceava mai face câțiva pași pentru realizarea rutei alternative Suceava-Botoșani în vederea descongestionării traficului în zona marilor centre comerciale. După finalizarea în patru luni și 20 de zile a podului peste râul Suceava din zona fostei ”Termica„ municipalitatea trece acum la demararea procedurilor pentru construirea drumului. ”S-a finalizat lucrările la pod în patru luni de zile iar acum vrem să creăm calea de acces, drumul. Avem două etape aici. În prima etapă intră realizarea drumului de la intersecția dintre Calea Unirii și Traian Vuia până la pod iar în etapa a doua de la pod până la DN29. Prima etapă are lucrări care se vor executa pe trei loturi. primul lot și cel mai important este realizarea drumului ca atare și a canalizării pluviale licitația urmând să aibă loc pe 20 decembrie. Valoarea totală a lucrărilor este de 13,806 milioane de lei. Aici intră proiectare plus execuție. Perioada de realizare este de 19 luni din care trei luni proiectare și 16 lunie execuție. Al doilea lot se referă la realizarea podețului în lungime de 25 de metri peste pârâul Cetății a cărui valoare este de 4,509 milioane de lei. E vorba și de consolidarea malurilor pârâului. Vom da drumul la licitație cât mai repede posibil. Al treilea lot se referă la realizarea sensului giratoriu la intersecția străzilor Calea Unirii cu Traian Vuia. Îmi doresc ca lucrarea să se adjudece cât mai repede ca din primăvară să putem demara efectiv lucrările”, a declarat primarul Ion Lungu.

Ruta alternativă Suceava-Botoșani în lungime de 4 kilometri începe de pe strada Traian Vuia, va continua pe strada Apeductului, prin zona serelor, va trece peste noul pod, apoi pe strada Energeticianului în zona Termica și va ieși pe DN 29 Suceava-Botoșani în zona Avicola. Noua ruta va beneficia și de un sens giratoriu care va fi amenajat la intersecția străzilor Calea Unirii cu Traian Vuia. Ion Lungu a subliniat că mai este prinsă la finanțare cu fonduri europene pe zona metropolitană ruta ocolitoare 2 a municipiului Suceava care pornește de pe E85 de la Cumpărătura și continuă prin Ipotești, Tișăuți cu ieșire pe DN29 la Salcea. Primarul a mai adăugat că una dintre prioritățile sale este aceea de a fluidiza traficul în municipiul Suceava salutând darea în folosință a centurii Sucevei una dintre cele mai frumoase din țară în opinia sa.