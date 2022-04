Un nou transport de produse alimentare va pleca astăzi din partea Primăriei municipiului Suceava spre Cernăuti, a anunțat primarul Ion Lungu. El a arătat că este vorba de aproximativ 10 tone de produse alimentare in valoare de 39.532 lei din banii municipalității și din sponsorizări. Vor fi trimise următoarele produse: zahăr alb, ulei floarea soarelui, mălai extra, făina albă de grâu, fasole cu costita, pateuri de ficat, paste făinoase. ”Primăria municipiului Suceava este alături de poporul ucrainean si in special de orașul Cernăuți in aceste momente grele prin care trec datorită războiului. Ne rugăm la Dumnezeu să inceteze acest razboi nemilos si nedrept din Ucraina”, a spus Lungu.