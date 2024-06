Primăria Suceava îi invită pe iubitorii fotbalului să urmărească meciul Belgia – România, din data de sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00, pe un ecran gigant amplasat la scena din centrul municipiului, pe esplanada Casei de Cultură. „Invităm sucevenii să participe la acest eveniment să susțină echipa națională într-o atmosferă de sărbătoare. Suceava susține tricolorii! Hai România!”, a transmis Ion Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating