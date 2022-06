Primăria Suceava nu va sista finanțarea clubului de fotbal de Liga a III-a, Foresta, chiar dacă gruparea a ratat, din nou, promovarea în eșalonul secund. Însă, potrivit primarului Ion Lungu, Foresta nu va putea accesa toți banii prevăzuți în bugetul local pe 2022, respectiv, 2,5 milioane de lei. Primarul a declarat, la Radio Top: „Mai dăm finanțare la Foresta, pentru că Foresta a participat la o licitație de proiecte. Clubul nu are cum să primească întreaga sumă, pentru că trebuie să justifice banii. La Liga a II-a ar fi fost costuri mai mari. Dacă promovează în Liga a III-a, Juniorul Suceava nu poate beneficia anul acesta de finanțare din bugetul local. Poate la anul. Anul ăsta nu se poate finanța altă echipă”. Pe de altă parte, primarul a apreciat că se promovează mai greu în Liga a II-a, decât în Liga I. Ion Lungu a afirmat: „A făcut domnul Burleanu o mie de echipe, de serii, în Liga a III-a, ca să aibă el voturi la Federație. Lasă măcar echipa de pe locul 1 să promoveze direct, și locul 2, locul 3, să meargă la baraj. Nu-i corect. Foresta n-a jucat cum trebuie campionatul ăsta. Și totuși, poți juca foarte bine și să ai ghinion când e ziua de baraj, și să nu promovezi. Mi se pare corect ca echipa de pe locul 1 să promoveze direct, cum se întâmplă din Liga a II-a în Liga I. Noi nu am terminat pe locul 1, ci pe 2, dar dacă s-ar promova direct te forțezi în timpul campionatului ca să prinzi locul 1. Așa, acest baraj este o loterie. Oricum, la Foresta trebuie făcute niște reorganizări”. Foresta a ratat pentru al patrulea an consecutiv promovarea în Liga a II-a, după ce în semifinalele barajului disputat săptămâna trecută a fost învinsă de Oțelul Galați, cu scorul general de 3-0.

