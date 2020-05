Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, astăzi, că instituția pe care o conduce va continua să sprijine fotbalul și handbalul sucevean. Ion Lungu a spus că în continuare rămân valabile obiectivele de promovare a echipei de fotbal în Liga a II-a și a echipei de handbal masculin în Divizia Națională. „Știu că sunt mulți iubitori de sport. O altă veste proastă pentru Suceava este că în măsura în care nu se ridică starea de carantină, activitățile sportive care se reiau în alte părți, la noi sunt restricționate Eu nădăjduiesc ca și municipiul Suceava, cu argumentele pe care le vom aduce, să aibă parte de o relaxare în așa fel încât să putem fi și noi în rând cu lumea. Rămâne în continuare pentru noi o țină să promovăm în Liga a II-a la fotbal și ne luptăm în continuare pentru acest lucru. Și la fel pentru Liga Națională de handbal masculin”, a arătat Ion Lungu. El a declarat că a transmis o scrisoare oficială către echipa CSU Suceava, de handbal masculin, în care a precizat că Primăria va acorda în continuare sprijinul financiar de care are nevoie. „Așteptăm să vedem în aceste zile structura de încheiere a campionatului, cine promovează, dacă se retrogradează. Sunt mai multe scenarii, unul din ele ne-ar avantaja în măsura în care am putea intra direct în Liga Națională. La fel așteptăm să vedem ce se întâmplă la fotbal, în Liga a III-a, dacă vor fi meciuri de baraj, dacă vor fi echipe care să retrogradeze sau să promoveze. Deci rămânem în continuare alături de sportul sucevean. Așteptăm și noi să se ridice aceste restricții în așa fel încât cei care iubesc sportul să se poată bucura de sport. Și vorbim aici concret de fotbal și de handbal”, a mai precizat Ion Lungu.